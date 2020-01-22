曼聯有眼光！3億搶簽16歲天才中場

曼聯收購士砵亭中場波基斯費南迪斯遇阻滯之後，決定轉移目標，根據英國《每日郵報》爆料，紅魔鬼計劃今個月斥資3000萬鎊(約3億港元)收購英冠球隊伯明翰小將祖迪比寜咸。

呢位年僅16歲嘅天才中場今季極速冒起，聯賽上陣25場入4球及1次助攻，被譽為自2002年朗尼之後，最令人興奮嘅英格蘭超級新星。

曼聯一直想簽入創造型中場，天才橫溢嘅祖迪比寜咸啱晒紅魔鬼心水，佢屬於伯明翰青訓產品，被稱讚為「神一般的誕生」，因為佢今季先至獲提升一隊，立即成為主力，以16歲零38日成為伯明翰史上最年輕一隊球員。

祖迪比寜咸之後喺對史篤城，射入1球協助球隊反勝2:1，並以16歲零68日成伯明翰史上最年輕入波球員，表現遠超同年齡球員，因而被形容為「新朗尼」。朗尼2002年以16歲之齡，為愛華頓首次上陣踢英超，從此走上球星之路，成為英格蘭國家隊及曼聯傳奇人物。

可能因為祖迪比寜咸有朗尼影子，曼聯對佢非常有興趣，不惜出3000萬鎊收購佢。伯明翰現時排英冠下游，加上上年只係同祖迪比寜咸簽2年學徒合約，周薪只有145鎊，好難留得住佢。

曼聯要簽入祖迪比寜咸，最大阻力並非來自伯明翰，而係利物浦、阿仙奴、曼城、拜仁慕尼黑、多蒙特都有意加入爭奪。

因此，紅魔鬼今次出手一定要果斷，否則重演被多蒙特早前快一步搶走挪威新星射手艾寧夏蘭特一幕，就喊都無謂。

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