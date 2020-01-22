武漢比賽取消　曹星如衝奧運要hold住

日本共同通訊社周三（22日）報導指出，原定2月3日至14日在武漢舉行的東京奧運外圍賽（亞洲及大洋洲區資格賽），基於新型冠狀病毒肺炎爆發，為了保障參賽者健康，將會取消。多間外國媒體，包括日本放送協會、新加坡今日報、美國納斯達克等，都有轉述相關新聞。

以「神奇小子」曹星如為首的香港拳擊隊，原定下月啟程武漢，出戰東京奧運外圍賽。惟武漢近月爆發新型冠狀病毒肺炎，在疫情日趨嚴重的情況下，拳手需否冒險前往當地作賽讓人憂慮。事件今日迎來進展，日本共同通訊社爆料，國際奧林匹克委員會（IOC）考慮到武漢是病毒源頭，為了保障拳手健康，已經決定取消賽事，一但落實補賽地點和時間，便會對外公佈。

多間外國媒體引述消息，並向IOC查詢事件，但未獲回覆。不過，東京奧運組織委會員曾就奧運的衛生問題表示：「預防傳染病是我們的重要任務，以建構一個安全的比賽環境。」委會員亦指出，相關機構會密切監察任何疫情，持續商討應對措施。

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