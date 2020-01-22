告別前繼續爆　禾琪對住00後大逆轉

爭取衞冕的日本名將大坂直美周三(22日)在澳網贏得輕鬆，以直落兩盤6比2、6比4淘汰中國的鄭賽賽闖入第三圈，下一圈將面對15歲美國新星歌莉嘉芙。至於早已宣布澳網後告別網壇的「丹麥甜心」禾絲妮雅琪，面對烏克蘭00後的23號種子的恩絲杜絲卡，爭持激烈後則以直落兩盤7比5成功逆轉，闖進32強。

【NBA】飛人回歸！湖人官宣入樽賽名單

一年一度的NBA全明星賽就快開打，很多球迷都關心入樽賽的參賽名單，而湖人正式官宣，「飛人」杜域候活將會出戰2月15日的入樽賽，球迷相當期待。

眾所周知，杜域候活在巔峰時期就是一個入樽好手，他三次曾參加入樽賽，並且在08年贏得入樽王，當中最經典的莫過於超人斗篷最令球迷印象深刻。

另外，新秀狀元錫安威廉臣明天將會出戰生涯第一場NBA賽事，因為右膝傷的關係要進行手術，並休養了幾個月，而塘鵝對熱刺一仗將是鍚安威廉臣的NBA處子作，球隊為隆重其事也特別推出紀念球衣，在明天比賽贈予球迷。

今日賽果(前者主場)

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【NBA】史端追悼會 姚明赴美出席

前NBA總裁史端周二(21日)進行追悼會，很多籃壇名將都有出席，包括已退役的渣巴、魯域斯基及目前擔任中國籃協主席的姚明，而魔術莊遜與「大鳥」布特更獻上悼辭，向這位NBA的殿堂級人物作最後道別。

湖人與紐約人都取消了訓練，並且參加了史端的追悼會，兩隊明天將會爭逐。史端是早前因腦出血而逝世，享年77歲。

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