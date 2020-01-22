誓重奪錦標　香港「一姐」主場迎中國雙姝

香港高球「一姐」陳芷澄(Tiffany)強勢回歸，出戰2月28日至3月1日於粉嶺哥爾夫球會舊場舉行的「盈豐香港女子高爾夫球公開賽」，將會主場迎戰爭取衞冕的中國好手劉艷，試圖重奪失落4年的后冠，為東京奧運前注入強心針。

作為盈豐國際體育大使及香港哥爾夫球會大使的Tiffany目前世界排名37，不經不覺已轉打職業兩個賽季，她坦言：「2019年自己有很大的進步，目前我會專注加強自己並且盡力在各項比賽爭取成績，當中包括奧運會的資格。」Tiffany將會接受強手的挑戰，除了衞冕冠軍中國的劉艷之外，中國新星隋响及剛在單一季連贏三次的中華台北好手林子麒都是陳芷澄爭標的障礙。

曾於2016年贏得此項冠軍的Tiffany對於再度主場出戰相當期待:「能夠到自己最熟悉的球場比賽，同時與家人、朋友及支持者一起，是我最珍惜的，我很期待回港接受挑戰。」

賽事資料

日期：2月28日至3月1日

地點：粉嶺哥爾夫球會舊場

參賽球員：108位

賽事獎金：15萬美元

上屆冠軍：劉艷（中國）

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