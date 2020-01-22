專欄輪住嚟　鼠年奮力爭取更上一層樓

上周日在主場與佳聯元朗踢成1比1後，球隊在農曆新年前的港超賽事已經完成，由於球隊在聖誕期間沒有放假，教練團就讓我們在本星期小休數天，為迎接往後的比賽「叉電」。

球隊最近三場賽事，我都獲正選披甲，相比季初表現應有一定進步，一切源於信心足夠。可能因為我性格上比較「不怕死」、夠膽衝出去跟對手搶點，只要有信心去做就一定能做得好。

季初的比賽，我在比賽時頭一、兩次迎接對手踢入禁區的高空波時，都不敢去接，當下我就會想：是否應該要出迎？其實一試無妨！有了這種想法就不再感到綁手綁腳，在比賽餘下時間有信心去接每一個波。另方面，「菁英盃」對和富大埔的比賽後，我更深刻感受到每球都不易應付，心態上更加着緊。

在豬年我算是經歷了足球生涯一段較順利、成功的時間，可以有機會在超聯舞台一展身手，不論是在「菁英盃」或其他賽事上陣，都是一個好開始，縱然我無法預期自己往後還能在職業足球路走多遠，至少我都嘗試過、有人認同過。

鼠年將至，希望我能保持狀態，與「阿翹」繼續有個良性競爭、互相扶持，一起努力為球隊未來奮鬥。始終我曾經迷失過好幾年，要追上一些同門師兄弟的進度較難，但能拉近距離已感到高興。

最後，祝各位球迷朋友新年快樂、身體健康﹗

愉園

守門員 鍾偉豪