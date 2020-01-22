踢波唔再似阿伯！雷傑名全靠文彼得點醒

「真係一片空白……望住球波飛入網嗰刻，諗唔到嘢，我自己都嗌咗出聲，估唔到會有波入！」在「菁英盃」對理文一戰，替香港飛馬鎖定勝局的19歲中場雷傑名憶述當時情況。只是第2季征戰港超聯的他，憑藉平穩表現獲教練團信任，「雷名」透露心態轉變是突破的關鍵！

■圖/文：陳焌鏗

小學已立志成為職業足球員的「雷名」，從離島區隊開始接受正統訓練，隨後轉至車路士足球學校（香港），遇上現任愉園足球部總監潘文迪。「迪Sir」一個決定改變了「雷名」的足球路：「小學時其實係踢翼鋒嘅，嗰陣我好鍾意扭波同入波，初初入青年軍都仲踢緊前場位置，之後去踢車路士足校，『迪Sir』見我生得高又護到波，叫我試吓轉踢防守中場，跟住一踢就到依家。」及後「雷名」轉至太陽國際、凱景等球會接受培訓，並在青年軍生涯最後一站落戶香港飛馬，開啟自己的職業生涯。

當時飛馬Ｕ18主教練，正是現時香港飛馬主教練文彼得，「文帥」的一席話讓「雷名」茅塞頓開：「佢話我啲動作好慢，好似阿伯踢波咁，自此之後，我每次踢波記住呢番說話，提醒自己啲決定要早啲、快啲！」他感激這位恩師將自己帶上職業舞台：「差唔多完Ｕ18嗰陣，冇諗過咁快上一隊，所以當『Peter哥』叫我跟操，到畀份職業合約我，成個過程都好興奮！好多謝『Peter哥』喺青年軍嗰陣教咗我好多嘢之餘，又畀機會我實現夢想。另外仲想多謝『阿林』（現理文技術分析教練郭駿林），嗰陣佢知我想踢職業，就幫我問可唔可以去一隊跟操，好多謝佢哋！」

「雷名」去季僅在菁英盃後備出場2次，但今季獲更多機會，不但在「菁英盃」成為主力，聯賽亦不乏正選上陣機會。然而他未敢自滿，坦承體能和力量要加以改善。去季的經歷使他不斷鞭策自己：「始終上季冇乜機會上陣，今季喺『菁英盃』有得踢，仲入埋波，心態上好想再去爭取其他嘢，唔想淨係踢『菁英盃』。我更加唔想好似上季咁，只係練波同踢預備組，所以好努力咁練習，希望得到教練團認可，正選又好，後備又好，希望喺聯賽爭取一席位！」

【雷傑名Profile】

出生日期：2000年6月14日

身高：1米74 體重：63公斤

位置：防守中場

青訓球會：離島、車路士足球學校（香港）、太陽國際、凱景、香港飛馬

現效力球會：香港飛馬

●感激雙親無條件支持

在香港當足球員，往往需要更多的犧牲。「雷名」感激身邊人在自己追逐夢想的路途上默默扶持：「多謝屋企人、女朋友嘅支持，爸爸媽媽知道我由細到大都鍾意踢波，好鼓勵我去踢波，到我同佢哋講：『我想試吓踢職業』，佢哋都好支持我。去到依家無論我有冇得踢，佢哋都會嚟睇，所以真係好多謝佢哋。」