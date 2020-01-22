【東體爭議】算把啦！摩佬真係過氣喇！

葡萄牙名帥摩連奴係有料之人，贏過獎盃不計其數，絕對係足球壇史上其中一位最出色領隊教練。不過，就算你幾叻都好，如果唔能夠與時並進，齋食老本，就一樣會被淘汰。好似「摩佬」多年來一向重視球員鬥心、穩中求勝，甚至不惜泊大巴等踢法戰術，相比起高普同哥迪奧拿都明顯稍遜一籌，仲想睇到「摩佬」領軍喺球壇最大舞台捧起獎盃，似乎都冇乜可能！

唔係講笑，仲記得摩連奴喺上年11月下旬接掌熱刺之後，一上任打個3連勝係威食勢，可惜之後就逐漸見底，戰績反覆，直到近排更加係連續4場聯賽失分添！根據英國《太陽報》報道，隨住戰績滑落，熱刺內部都出現對「摩佬」嘅質疑聲音，話有部份熱刺球員對於摩連奴強調長傳嘅戰術，限制咗球員發揮咁話。

此外，有指喺日常嘅熱刺練波，「摩佬」特別加強咗長傳、一腳傳波，以及界外球戰術等，都頗令熱刺球員反感。有熱刺球員認為只有低組別球隊先會咁樣練波，佢哋都認為「摩佬」嘅戰術運用老土、訓練冇新意，甚至最大鑊係認為「摩佬」能力唔及前任領隊普捷天奴喎！要知道以前摩連奴慣性帶隊三季之後先會失民心，同球員球會反面，不過今次如果戰績冇起色，可能僅只三個月就關係轉差，會唔會連一季都捱唔到，真係好難講囉！