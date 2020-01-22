奇人迪布尼！尋晚佢載入英超史冊！

英超曼城繼續力追利物浦，尋晚佢哋作客今季表現神勇嘅錫菲聯，多得73分鐘由中場奇雲迪布尼一記超級靚助攻畀阿古路入波，一箭定江山贏1比0。連同今場助攻，奇雲迪布尼今季累積喺英超交出15次助攻，成為咗英超史上首位可以喺3個不同球季都交出過「15+」次數助攻嘅超級奇人！

做咗英超最強助攻王，奇雲迪布尼絕對冇符碌，今場佢喺73分鐘殺入右路近底線，以一記割草式貼地波劏穿錫菲聯防線，個波期間係越過咗4名主隊守將加多個門將，然後交到去阿古路面前遠柱輕鬆撞入。值得一提，9日前曼城對住阿士東維拉，呢位「奇人」都交出個類似嘅助攻畀另一位隊友加比爾捷西斯，證明絕非撞彩。

睇番數據，呢位比利時國腳今季已有15次助攻，暫時喺歐洲五大聯賽獨領風騷。最緊要係，佢今次係繼2016/17球季嘅18次助攻，以及2017/18球季嘅16次助攻後，第3個球季取得「15+」助攻，係英超史上第一人。要知道今季英超仲有接近半季未踢，迪布尼最終嘅助攻數字肯定仲有大幅增長空間添！仲有，呢位28歲中場今季喺英超已經入咗7球，距離佢兩季前創下自己單季最多入波都只係差一球，同樣都係破硬紀錄呀！