【有片】維拉殺手心碎了 我的絕殺不是我

英超阿士東維拉尋晚主場以2比1險勝屈福特，能夠贏出呢場護級大戰，梗係要多得補時嘅絕殺入波，禁區內起腳狂抽嘅後衞安斯干沙。賽後安斯干沙受訪嗰陣，突然由記者口中得知，個入波計咗落當時碌喺地、隻腳意外撞到個波改變方向嘅隊友泰朗明斯，安斯干沙即時崩潰坐低大嗌：「我心碎喇！心碎喇！」陰功得嚟又好搞笑嘅！

查實入波之後，安斯干沙已經當正自己係絕殺英雄，幾乎扯爛波衫，仲跑一大段去滑跪同球迷慶祝。事實上又唔怪得佢，個波係佢食到應晒抽入，泰朗明斯根本隨時連自己改變咗個波少少方向都未必知。最慘係呢球原本係安斯干沙踢英超以來首個入波，家陣由有變冇，又真係幾傷心嘅！

安斯干沙事後都好大方，仲繼續同泰朗明斯一齊接受訪問，仲識得講笑，同時強調邊個入波唔緊要，最緊要係球隊全取3分。夜晚呢位22歲守將仲上社交網，自嘲自己以為入咗波，然後再大讚球迷慶祝反應。至於泰朗明斯就喺自己twitter同安斯干沙道歉，但就話自己冇乜幾何入波，所以多謝晒喎，仲補多兩個爆笑表情符號，認真抵死。