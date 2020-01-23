武漢奧運拳擊外圍賽取消　曹星如點算？

國際奧委會（IOC）於官方網頁正式宣布，基於武漢爆發新型冠狀病毒肺炎，原定2月3日至14日在當地舉行的東京奧運拳擊外圍賽已決定取消，而IOC成立的拳擊工作組（Boxing Task Force）亦正尋求移師其他地方進行比賽的可行性。

《Olympic Channel》網頁報道，亞洲及大洋洲區奧運拳擊外圍賽的主辦機構，於周三決定取消賽事，因武漢肺炎已導致多人死亡，故此IOC會另覓地點作賽，賽程亦將要更改。拳擊工作組在聲明中指出，將與中國奧委會及其他合作單位商討相關事宜。

香港拳擊總會原定派出5位男拳手及1位女拳手，包括「神奇小子」曹星如，在6個組別爭取奧運入場券。若然亞大區賽事未能舉辦，便要等到5月在巴黎舉辦的世界遺材賽，爭取最後機會。

作為職業賽22連勝「拳王」的曹星如，2018年底宣布回歸業餘拳壇，衝擊男子57公斤級奧運資格。年多來他低調積極備戰，本月初出發到保加利亞的訓練時，曾表示對武漢肺炎情況感到擔心。近日他在IG留言說，希望能承傳其師公羅漢北的成就，成為56年來第一個再去奧運的香港拳手：「我會盡我的努力，去參加今次的資格賽，機會只此一次，祝自己成功。」然而，曹星如衝擊奧運資格的計畫因疫症要延遲了。