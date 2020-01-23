畀利物浦打到失魂　曼聯再吞般尼2蛋

雙紅會輸0比2嘅曼聯再受挫折，周四(23日)凌晨英超快車主場迎戰護級隊般尼，結果上下半場兩度失守，再以0比2敗陣，聯賽2連敗後仍以34分排第5，落後第4位車路士6分，曼聯踢成咁點同人鬥？

曼聯今仗空有攻勢，全場24射7中，控球73%，但呢啲數據冇用，前鋒拉舒福特養傷下，曼聯鋒線全面失靈，對方未開紀錄前，安東尼馬迪爾有一次絕佳機會，但佢門前控得唔靚，再推順敵衞已經殺到刪走，錯失入球良機。

戰至39分鐘，般尼一次高空攻勢得手，賓美頭槌二傳，基斯活特擺脫哈利馬古尼糾纏衝前射入，半場般尼領先1比0。

下半場曼聯冇乜變化，56分鐘般尼另一次攻勢，積洛迪古斯同基斯活特做one-two，然後在左路離門20碼起腳，皮球直飛左上角入網，般尼贏到2比0。

輸緊兩球嘅蘇斯克查似乎冇乜辦法，半場換入格連活特，69分鐘再一口氣換入連格同勞基梳爾，但都係有攻勢冇實勢，般尼最終守到完場，繼上場贏李斯特城後再破曼聯，連取6分後現以30分進佔13位，護級壓力暫緩。