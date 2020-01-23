曼聯1場輸波！創近100年恥辱紀錄

曼聯喺周四(23日)凌晨英超主場0:2不敵般尼，唔止全失3分咁簡單，更加創兩項恥辱紀錄。

今場係曼聯超過半世紀以來，首次主場輸畀般尼，更加離譜係近99年以來，第1次主場被般尼「零封」擊敗，費格遜辛苦建立嘅紅魔鬼招牌，又崩咗一大塊。

曼聯對上1次主場不敵般尼係1962年，該仗紅魔鬼大敗2:5，但當時紅魔鬼仍然處於慕尼黑空難後重建時期，情有可原。

至於曼聯之前主場被般尼「零封」擊敗，更加要數到1921年，當時曼聯亦都只係輸0:1，今場淨吞兩蛋，更加醜怪。

與此同時，般尼成為自2013年費格遜退休後，第13支首次喺英超作客奧脫福球場全取3分嘅球隊，蘇斯克查真係想激死費Sir咩。

曼聯今場輸波再次展現「英超羅賓漢」劫富濟貧本色，佢哋今季已經第6次輸畀聯賽排名低於第10位嘅球隊，包括般尼、屈福特、般尼茅夫、紐卡素、韋斯咸、水晶宮。

值得一提，曼聯上季頭24場聯賽取得45分，但今季踢咗24場只有34分，換言之，比上季同期少11分，更加突顯現時球隊有幾頹。

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