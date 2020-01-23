賀歲盃　港隊鬥港聯！大年初二鍊過！

「2020鼠年賀歲盃」大年初二約定你！這項農曆新年本地球壇傳統賽事，將於1月26日假旺角大球場舉行雙料娛樂，頭場賽事則由香港女子足球代表隊出戰明日之星隊，而重頭戲則由香港代表隊硬撼香港聯賽選手隊。

一年一度的賀歲盃今屆由香港足球總會承辦賽事，足總周四（23日）舉行記招公布賽事詳情，球迷除了可於比賽當天中午12時起在旺角大球場購票時，獲贈「高級組銀牌」決賽東方龍獅對理文的正價門票的半價優惠券外，現場亦設有獎攤位遊戲及足總紀念品售賣區，當中更有大細賀歲福袋分別以168及338元發售，首200名購買福袋的球迷亦可憑券換領賀歲盃限量版毛巾一條。

於頭場上演的女足對決，兩隊主教練於記招上均表示對比賽感到期待，而香港女子足球代表隊主帥列卡度則表示，今仗不會僅以友賽看待，期望球員能夠在年輕小將面前展現強度與拼勁的同時，亦期望她們能夠藉着今仗的演出，爭取在將來於國際賽上陣的機會。至於帶領明日之星出戰，並於早前獲選亞洲足協年度最佳青訓女足教練的陳淑芝則認為，球隊大部份成員均為全運會中學女足的成員，而球隊實力甚至比該隊更強，加上日前於友賽有不俗表現，小將們面對着師姐們亦特別落力，並希望今仗能夠取得入球，惟一擔心的是前鋒林永嫺或受傷患困擾而未能上陣。

今屆賀歲盃獲委派出任港隊主教練的張健峰坦言，角色由球員變為教練後，責任亦比之前多，因此自己難免會有點緊張，並希望球員能夠對代表港隊有更深的了解，從而讓他們增加將來入選大港腳的機會，同時有不同年代的球員在陣的情況下，期望港隊能有良好的紀律及整體發揮。至於在兩年前曾帶領港隊出戰「賀歲盃」的廖俊輝，今屆則以「港聯」主帥身份參賽，「廖Sir」則指當年雙方曾經合演出由港聯以4比3勝出的「入球騷」，期望今場兩隊可以再次放開懷抱打出悅目的進攻足球送給球迷。