賀歲盃　曾至孝：可能「張峰」都唔想我叫「張Sir」！

將於年初二（26日）舉行的「2020鼠年賀歲盃」，重頭戲為香港代表隊對香港聯賽代表隊。港隊今仗由張健峰擔任主教練，與前隊友曾至孝再次合作。「張峰」球員時代曾在傑志、東方龍獅、港隊與「阿孝」成為隊友，儘管今次合作形式不同，但他們都期望能通力合作，務求好波賀新年！

「啱啱計過，上一次著港隊波衫起碼5年前，嗰陣係摩力克、金判坤年代。」在今屆「賀歲盃」獲重召入港隊的後衞曾至孝說。相隔多年再披上這件紅色戰衣，「阿孝」坦言：「做足球員當然希望想代表香港，著起件衫自然會熱血沸騰。」問及會否視這場比賽為日後爭取繼續入選的機會時，他表示：「我會視今次機會為一個好開心、享受同學習嘅表現機會，入唔入選香港隊有好多因素，我唔會因為爭取之後繼續入選香港隊而踢呢場波，我係好享受每次踢波嘅機會。」他更表明：「希望唔好白費每一個球迷嘅心，唔想佢哋嚟到睇一場悶波，希望送一場有競爭性、觀賞性嘅波畀佢哋！」

今屆「賀歲盃」不但是「阿孝」重回港隊的一場比賽，還是首次與已轉任教練的前隊友張健峰合作，他笑言：「改口叫『張Sir』？冇話慣唔慣嘅，都係一個尊重嚟嘅，可能佢都唔想我叫佢做『張Sir』，哈哈！」他續指：「佢搵我應該有啲原因，可能理念上適合佢，我都好希望可以同佢好好合作，希望幫到佢。」

從「左閘與左中堅」到「教練與球員」雖然身分、角色有變，但「張Sir」張健峰仍期望「阿孝」能繼續成為自己的好搭檔：「我同『阿孝』喺唔同球會都做過隊友，清楚佢嘅能力，當球隊多年輕球員嘅時候，好想有一個好似『阿孝』咁有經驗嘅球員，幫我喺球場內帶住班年輕球員。我亦都希望一班年輕球員可以透過今次機會，感受吓代表隊到底係點樣。」

今仗將面對經驗豐富的廖俊輝教練，「張Sir」感激「輝哥」一直的提點，形容自己是「實幹型教練」，會不斷學習。他又指入職不久就能領軍出戰賀歲盃感到意外，也是個很好的挑戰。「張Sir」明言自己不看重賽果，會把焦點放在球員表現上，希望球員能在自己身上獲益，強調紀律和戰術執行能力是重中之重。