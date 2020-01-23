賀歲盃　同門內訌　U18陳穎霖：我全都要！

「2020鼠年賀歲盃」將於年初二（26日）舉行，頭場由香港女子足球隊對陣明日之星隊。雙方於周四（23日）都有派球員代表出席新聞發佈會，分別是韋婉婷和陳穎霖，兩人均對這場比賽寄予厚望，盼能合演精彩賽事！

曾於前年「2018狗年賀歲盃」上陣的港隊中場韋婉婷表示，這是個好機會測試師妹實力：「今次賀歲盃我會抱住互相學習嘅心態去應付，想睇吓佢哋對住一班師姐嘅時候會做到啲咩去擊敗我哋。我覺得今次係一個好好嘅交流，對於一班師妹嚟講係一個好機會去挑戰大隊，情況就好似大隊去挑戰其他強隊一樣。」她續指一眾師妹身體質素、個人技術都不俗，只是經驗不足。個人方面，「韋婉」則期望能發揮出應有水準：「之前喺國際賽嘅時候，礙於技術、體能嘅影響發揮唔到最好嘅一面，希望年初二可以做到！」

至於司職防守中場的U18師妹陳穎霖則認為：「一班師姐啲節奏好快，預計會面對好大壓力，對於我哋喺後場組織攻勢嘅踢法嚟講，會係好大嘅挑戰。」早前曾因「社區盃」兩次在旺角場應戰的她更明言機會難得：「之前社區盃可能淨係踢三十幾、四十分鐘，今次可以踢足90分鐘，加上氣氛應該會好唔同，所以要好好珍惜機會。」問及渴望贏波還是𢭃多點利是時，她笑說：「我兩樣都想！」