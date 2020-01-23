全場觀眾吶喊　德國型男繼續捐錢

22歲的德國型男沙華列夫繼續捐錢！他周四在澳網以直落三盤7比6(5)、6比4、7比5力挫白羅斯的格拉西莫夫晉級，再為澳洲森林大火捐出1萬澳元，全場球迷為他喝采。沙華列夫日前在比賽後在球迷面前表示，如果能夠贏得今屆男單冠軍，將會把獎金全數捐出，以助森林大火的救災之用，而他每贏一場比賽都會捐出1萬澳元。至於兩屆法網亞軍奧地利的泰姆周四與外咭球手保治打足五盤，最終以6比2、5比7、6比7(5)、6比1及6比2力挫對手晉級。

【冬青奧】谷愛凌再奪金 關隻貓事?!

16歲的歸化美少女谷愛凌再為中國隊添金！她周三（22日）在冬季青年奧運會的女子自由式滑雪大跳台，贏得個人今屆賽事的第二面金牌，先後取得89.75及81.50分後來居上，力壓英國及瑞典好手奪冠。谷愛凌早前已贏袋走自由式滑雪Ｕ型場地金牌及坡面障礙銀牌；她賽前在自己手上畫上了一隻小貓，她表示這能帶來好運：「我很喜歡貓，之前在雲頂練習時，有一天我在自己手上畫上了小貓，發揮特別好，跟住我就保留了這個習慣。」

【NBA】新秀狀元處子戰 球迷即叫MVP

新秀狀元鍚安威廉斯出戰NBA處子戰成為周四（23日）常規賽熱話，可惜他未能留下美好回憶，上陣18分鐘，為塘鵝貢獻出22分7個籃板，相當搶鏡，然而塘鵝主場以117比121不敵馬刺。

不過，鍚安威廉斯的表現就贏盡掌聲，全場11投8中，下半場更加大爆發，在隊友配合下一口氣轟入16分，換來主場球迷狂呼MVP（最有價值球員）。

此外，湖人孖寶安東尼戴維斯及勒邦占士分別交出28分及21分，率領湖人以100比92輕取紐約人，重响勝鼓。

今日戰果（前者主場）

速龍 107：95 76人

活塞 127:106 帝王

魔術 114:120 雷霆

紐約人 92:100 湖人

塞爾特人119:95 灰熊

熱火 134:129 巫師

鷹隊 102:95 快艇

公牛 117:110 木狼

火箭 121:105 金塊

太陽 87:112 溜馬

塘鵝 117:121 馬刺

勇士 96:129 爵士

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！