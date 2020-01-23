歐洲第1扭波王　查奧爾誓破紅軍金身

利物浦本季於英超早早甩開曼城等競爭對手，首奪英超冠軍呼聲高唱入雲，球隊除要贏取聯賽外，仲希望打破阿仙奴49場英超不敗紀錄，並以不敗姿態贏取聯賽錦標。但球隊今輪就遇上嚴峻考驗，紅軍要贏，首先要箝制艾達馬查奧爾。

呢名即將24歲嘅大隻佬，力量、速度於歐聯幾乎無人能及，雖然之前周時被取笑出波、埋門技術麻麻，但本季有飛躍進步，貢獻4個入球、6次助攻，當中包括2循環對曼城都有波入。狼隊上輪聯賽落後2球、反勝修咸頓3:2，查奧爾就貢獻2個助攻，反映狀態大勇。

查奧爾又跑得又扭得，單對單面對敵衞幾乎係逢人過人。首循環去到晏菲路，查奧爾下半場落場僅踢32分鐘，已經6次過人成功，成為該仗扭波成功次數最多球員；另外佢本季造出126次成功扭波，成歐洲5大聯賽扭波王，比起德甲弗賴堡（123）同奧格斯堡（112）成隊加埋嘅次數更多。

利物浦其中一個殺着，就係阿歷山大阿諾特同安德魯羅拔臣雙閘齊飛進攻，另外高普因信得過華基爾雲迪積克，故今季紅軍防線比起上季移得更上，呢個後防佈防啱晒查奧爾發揮，利物浦稍一不慎，或者就睇唔到實查奧爾，事實上曼城首循環落敗，就係2次輸反擊、畀查奧爾梅開二度！