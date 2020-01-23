狼隊恐怖特質　利物浦失分最大蕉皮！

利物浦今晚深夜英超出擊，作客第7位狼隊。利物浦22場英超21勝1和，今仗似乎勝券在握，但查實今戰充分暗湧，甚至係作客曼城之外、紅軍餘下聯賽賽程中最難踢嘅一場。除狼隊本季雙殺曼城外，仲係今季英超當中、落後情況下取得最多分數嘅一隊；紅軍近期周時拉唔開比數，如果唔作改善，呢場隨時失分。

利物浦今季已2鬥曼聯、熱刺、李斯特城及錫菲聯，所以嚟緊除作客曼城外，今輪去到狼穴，或要承受巨大考驗。自升上英超後，狼隊一直表現出色，展現出韌到爆嘅特性，本季兩鬥曼城，作客贏2:0，返到主場雖然落後2球，但於35分鐘內連入3球反勝。上輪對大勇修咸頓，作客半場輸2粒，下半場再次反勝3:2，狼隊永不言敗嘅特性，利物浦必須好好防範。

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事實上狼隊本季曾17次先落後，最後竟然取得3勝9和佳績，一共攞到18分，係本季英超當中、落後下攞分最多嘅球隊，一啲都唔易應付。事實上12月尾狼隊作客利物浦，亦曾於落後下將個波送入網，可惜最後被VAR推翻。睇番該仗戰情，狼隊一啲都唔失禮，下半場攻到利物浦氣咳，最後完場雞一吹、唔少利物浦球員即刻振臂高呼，睇到呢3分攞得一啲都唔容易。

利物浦對上1次，喺英超開賽1小時內將領先差距拉開到2球，已經係12月頭贏般尼茅夫；而近2場贏熱刺同曼聯，於領先下都被對手狂攻、並取得唔少入球機會。就算利物浦今場取得領先優勢，但好似對上2場咁畀狼隊壓住攻，分分鐘未能全取3分。