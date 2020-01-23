專欄輪住嚟　聽得見的聲音

日前我有幸參與了足總的港超聯座談會，各超聯球隊都有派代表出席，當中大部份代表都有發表意見，其中有兩點我想在這裏跟大家分享一下。

足總副主席黃良柏先生提出，他覺得足總與超聯球會之間的溝通非常不足，這點我很認同。其實球圈中很多人都樂意幫香港足球出力，而各隊都有一些建議向足總提出，但正如執教一支球隊，都不能只有教練單方面去指示球員怎樣去做，有時總要聽取球員的意見，這樣才會令整支球隊一起去進步，足總應多聽取球會的聲音。

另外，就是「菁英盃」的賽制問題，很多球隊都覺得打雙循環有點多，以及只有一隊出線亦很不妥，很容易令分組賽過了一半便出現例行公事，影響賽事的可觀性。我明白亞洲足協有指引給足總，要每隊增加比賽場數，但是如果為了達標而令球賽水準下降，可謂得不償失。如果要增加比賽場數，何不考慮聯賽改踢3循環？或者第3循環再把10隊分成爭標組同護級組？這些想法既可增加場數，又應該可以保持到賽事競爭性。這只是我個人小小意見。

最後，謹代表標準流浪足球會，向大家拜個早年，恭喜發財！波運亨通！身體健康！

標準流浪

教練 賴嘉輝