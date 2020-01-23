ABL　蕭鍵勳絕殺被封　香港東方憾負

年廿九，收爐戰。香港東方今晚（23日）在修頓主場，繼續征戰東南亞職業籃球聯賽（ABL），迎來「馬爾他巨人」迪加拿坐陣的聯盟三哥菲律賓火焰。主隊曾經落後18分，卻未有放棄，高士拿和拉利羅斯輪流搶分，加上蕭鍵勳的三分球，在下半場奏響反擊號角。可惜最後時刻蕭鍵勳絕殺被封，終以76：77落敗。

賽前，主持介紹上季效力東方的迪加拿出場，受到主場觀眾歡呼致敬。這位身高7尺5寸的巨人，顯然想向舊東家證明身價，跟前隊友荷利菲特較勁，積極卡位搶籃板，並硬闖禁區入樽，加上另一位外援格雷表演「拆你屋」，領先10：6。迪加拿回到板凳保留體力，解鎖荷利菲特的籃板能力，但東方僅得3位外援得分，難敵對方點點開花，首節落後14：23。

客隊加快進攻節奏，摘下後場籃板後，一條龍衝上前場，或上籃，或三分球，屢試不爽，最多拉開到18分分差。反觀東方外線失靈，半場13射2中，僅得高士拿命中三分球，聯同荷利菲特、拉利羅斯打出一段7：0小高潮止血。即使荷利菲特貢獻10個進攻籃板，仍然落後30：45返回更衣室。

上半場17射5中、命中率不足3成的拉利羅斯，及時挺身而出，兩球三分外加中距離破網，完成14：2的攻勢，追到44：51迫使對方暫停。但東方的攻勢沒有停止，本土球員蕭鍵勳和張文平內外開弓。隨後，比賽出現多個爭議性判決，拉利羅斯和高士拿疑被打手未有判罰，反而激發兩人鬥心，先後博得「and 1」和轟進三分球，僅僅落後60：63。

第四節開始，高士拿再轟遠投追平比數。火焰的京治頻頻突破，眼看又要拉開比數，這次站出來的是蕭鍵勳，他命中「back to back」三分球，首次反超前72：71。雙方互有攻守，不過今場手感不俗的京治，在最後1分鐘上籃命中，再度領先77：76。主隊續憑著出色的防守，擋下對方攻勢，可惜蕭鍵勳最後4秒投籃絕殺，遭到格雷封阻，最終以76：77撼負收爐戰。