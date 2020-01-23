賀歲盃　唉.......！華洋將帥大感失望

足總昨日（23日）下午為「2020鼠年賀歲盃」舉行記者會，公布賽事詳情，以及安排4隊將、帥接受傳媒訪問，但這個原定在大年初二（26日）上演的賽事，卻在晚上舉行的政府跨部門記者會上「被取消」！

署理行政長官張建宗在記者會上公布，鑑於武漢肺炎疫情持續爆發，決定取消「香港新春國際匯演」及賀歲盃。惟相關決定足總事前卻毫不知情，在電視直播看到「被取消」後，內部始召開緊急會議商討。足總facebook專頁於昨日下午7時許，上載下午記者會的相片及相關報道，卻在晚上10時30分，向傳媒發放超簡短聲明，內容如下：

「有鑑於近日香港的公共衛生情況，香港足球總會一直緊密觀察最新事態發展。本會與政府相關部門溝通後，決定取消2020鼠年賀歲盃。」

對於這個突然的決定，首次入選香港隊的愉園中場黎培基，坦言對賀歲盃被取消感到「很灰」：「個心本來已經準備好第一次代表香港隊，就算依家放梗假，我都唔介意犧牲假期去踢呢場比賽，依家踢唔到真係好唔開心。」他又指賀歲盃是一個平台讓教練觀察他的表現，助他日後能正式被選入一隊，如今機會沒了，唯有在球會再加倍努力。

繼2013年後，第二次入選香港聯賽代表隊的標準流浪中場安達則指，他和一眾港聯球員本來都很希望在賀歲盃亮相，讓球迷見證實力。如今與賽事緣慳一面，當然感相當失望，然而他對這個決定表示理解：「如果取消保障到所有人嘅健康同安全，我哋絕對尊重呢個決定。」

至於香港女子足球代表隊主教練列卡度，則反指政府和足總在做決定前，應有更緊密的溝通，以及全盤考慮決定可造成之損害。他稱被選中的女足球員，將會對決定感沮喪，皆因香港女足比賽本來已經少，如今就連讓球迷見證女足發展程度的一個機會都錯失，球迷亦會為此不高興。