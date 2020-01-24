法明奴絕殺　利物浦破狼隊14連勝

英超周中快車尾站周五(24日)凌晨舉行，利物浦憑隊長佐敦軒達臣1傳1射，以及羅拔圖法明奴完場前絕殺，作客以2比1擊敗魯爾占美尼斯一度扳平嘅狼隊，紅軍贏波後以67分領放，拋離次席曼城16分並少踢1場，不過今仗有前鋒沙迪奧文尼傷出，要等驗傷才知情況如何。

雙紅會贏波後氣勢如虹嘅利物浦，開賽8分鐘打開紀錄，阿歷山大阿諾特右路開角球，佐敦軒達臣近柱無人看管頭槌一頂入網，領先1比0。戰至33分鐘，沙迪奧文尼受傷被換離場，由日本外援南野拓實入替。

狼隊面對來勢洶洶嘅紅軍，實行硬碰硬，以快速反擊及高位壓迫踢法反制對手，並於51分鐘扳平，魯爾占美尼斯策動反擊，艾達馬查奧爾殺落右路邊線傳中，魯爾占美尼斯門前無人看管頭槌頂破艾利臣比加十指關，狼隊追和1比1。

下半場兩隊踢得更開放，互相搏拳相當刺激，戰至84分鐘，穆罕默德沙拿禁區頂控球引開對方後衞，佐敦軒達臣從旁快腳送出直線，羅拔圖法明奴禁區內推順勁射破網，為利物浦射成2比1奠勝，亦係該巴西前鋒近8仗第6球，沙迪奧文尼受傷，法明奴喺紅軍作用更加重要。

利物浦今仗再贏，取得聯賽14連勝，並錄得跨季40場不敗，以紅軍近況，相信可繼續刷新紀錄。