【意甲】伊巴謙明顯係筍盤
2020年01月24日 08:15
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(Getty Images)
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各位觀眾大家好，歡迎收看筍盤360。今日推介1場意甲布雷西亞主場對AC米蘭，布雷西亞排緊聯賽尾二，降班危機愈來愈大，射手巴洛迪利今場停賽，令入球能力進一步下跌。
相反AC米蘭簽入伊巴謙莫域之後，成績止跌回升，已經取得3連勝，加上AC米蘭近7次對布雷西亞全部勝出，客勝值得買入。
直播表
周五2:15pm 澳職 威靈頓鳳凰 Vs 紐卡素噴射機
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周五4:30pm 澳職 墨爾本勝利 Vs FC悉尼
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周六3:30am 德甲 多蒙特 Vs 科隆
Now 671、Fox +；有線652、612台
周六3:45am 意甲 布雷西亞 Vs AC米蘭
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周六3:45am 法甲 尼斯 Vs 雷恩
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周六4:00am 西甲 奧沙辛拿 Vs 利雲特
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