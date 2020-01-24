【阿King】利物浦破不敗紀錄的終局一戰

利物浦已經累積跨季40場英超不敗，距離阿仙奴於2003年5月至2004年10月創下49場英超不敗紀錄，只有9場，換言之只要利物浦未來10場英超唔輸波，就可以打破兵工廠嘅英超最長不敗紀錄。

睇番利物浦未來10場英超對手，有9隊都難以對紅軍構成威脅，惟獨一場例外，就係4月4日作客曼城。呢場波剛好係「第9場」，利物浦如果唔輸，就可以追平阿仙奴紀錄，跟住主場對阿士東維拉，要破紀錄唔成問題。

不過，如果利物浦作客輸畀曼城，英超不敗走勢就會喺48場終止，功虧一簣。利物浦上季同曼城為冠軍鬥到日月無光，今季為破不敗紀錄，最終對手又係曼城，注定兩隊冤家路窄。

咁都唔止，利物浦對上一次英超輸波，就係上季作客1:2不敵曼城，亦係紅軍上季英超唯一敗仗，之後就白白睇住對手捧盃。

今季關鍵時刻，利物浦又要去到曼城主場，正所謂喺邊度跌低，就要喺邊度企番起身，利物浦正好把握機會報仇，拔走上季失冠條刺，最起碼都要不敗過關，否則奪冠都會留有遺憾。

利物浦未來10場英超賽程

30/01 作客Vs韋斯咸

01/02 主場Vs修咸頓

16/02 作客Vs諾域治

25/02 主場Vs韋斯咸

01/03 作客Vs屈福特

07/03 主場Vs般尼茅夫

14/03 作客Vs愛華頓

21/03 主場Vs水晶宮

04/04 作客Vs曼城

11/04 主場Vs阿士東維拉

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