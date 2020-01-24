「丹麥甜心」掛拍！哭嘲失誤完結

正如費達拿所說：「禾琪的比賽好像永遠不會完，不過她場上的拚勁卻令人看得很享受。」澳網女單32強，世界掛名第36位的禾絲妮雅琪以 5比7、6比3、5比7不敵突尼西亞球手Ons Jabeur，為15年的網球生涯正式劃上句號。

最後的戰役，很「禾琪」地結束。「打足3盤，費盡了全身氣力，然後以一記正手失誤完結。」「丹麥甜心」賽後哭著自嘲，「這些正是我整個生涯努力改善的地方，或許是『整定』吧。」穩定性和無限體能是禾琪兩大武器，防守型打法助她贏過30項WTA錦標，當中包括2016年在維園捧起的香港賽冠軍。

曾經登上世界第一長達71周的禾琪在2018年終於在澳網贏得首個大滿貫冠軍，去年NBA球星大衛李爾結婚後，同年宣布今年澳網後退役，展開人生新一頁。

「我好少哭的，這是一個一趟很棒的旅程，我會好好珍惜這些回憶。」完場一刻，禾琪已經禁不住落淚。訪問完成後，她身披丹麥國旗緩緩走出賽場，全場都站起來鼓掌致敬。至於未來計劃，2018年患上類風濕性關節炎的禾琪早前表示，退役後希望讓更多人關注這個病，另外亦會把握時間和家人享受天淪天樂。

一向與禾琪情同姊妹的S威廉絲同日亦爆冷不敵中國「一姐」王薔，力爭平紀錄的第24座大滿貫冠軍要再等一等。去年王薔在美網8強賽對「細威」只拿一局慘敗而回，賽前她表示，贏兩局就算進步。結果這位28歲中國女將打出超水準發揮，以6比4、6（2）比7、7比5擊敗細威晉身16強，成為繼李娜、孫甜甜之後，第三位能夠在WTA賽場上打敗她的中國球手。