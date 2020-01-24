專欄輪住嚟　新年前的碌柚葉

鼠年新歲的頭一天，代表傑志祝各位讀者和球迷健康、快樂、平安、幸福、好運，當然也要發財。

新年象徵新的開始，足球圈內要孕育新的種子，就要不斷有年青球員冒起，有足夠的水準，能為港隊提供新血。過去幾個月，看到港隊有起用新人，效果不俗，希望來年有更多新人上位。

年廿九（周四）在賽馬會傑志中心上演了一場傑志對飛馬的練習賽，見到隊中有不少年青球員，表現不錯，其中不少是2008年香港巴塞足球學校第一屆的學員，即使未計早一批的李毅凱和中途加入傑志的陳晉一、于楊和霍斌仁，亦能數得到比賽中有9位傑志青訓產品，喜見當年對青訓的投資，至今略有收成，老懷安慰。

新的一年會有「亞協盃」的比賽，傑志在月底前會向足總報上3名外援和1名亞援的名單，教練應該已有腹稿。由於部份球員仍未能以本地球員身份參加亞洲賽，包括少了兩名外援、賓紀文、巴拉克、史雲斯頓和林恩許，排陣會是捉襟見肘。因此，將會是合資格的年青球員上位的好機會。

另外，練習賽當日發生了一件趣事，教練安排了洛迪古斯和之前有比賽的一眾隊友做恢復性的訓練。訓練後有同事放了一些碌柚葉在冰筒內浸水，然後更為洛迪古斯灑水，希望他在新年後能走出入球不順的低潮，重拾其射手本色。且看碌柚葉能否發揮作用！

傑志

會長 伍健