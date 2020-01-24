港超「12生肖」歡欣迎新歲！

恭喜發財！今天是庚子年的大年初一，恭祝各位讀者同球迷朋友，個個出入平安、身體健康、鼠年行大運！鼠年犯太歲的生肖共有5個，分別是犯本命年太歲的鼠、沖太歲的馬、破太歲的雞、刑太歲的兔，以及害太歲的羊；至於當旺生肖就包括龍、猴、狗和牛。不知港超聯主播Kannas胡恩晴、香港隊主帥麥柏倫，以及10位港超聯球員，那一位在鼠年最旺、最有運、最有桃花呢？

盧均宜●富力R&F後衞●鼠●得心應手

‧1984年10月9日出生的「均宜」，雖然面對「本命年」，但在「將星」和「歲駕」兩顆吉星拱照之下，工作方面得心應手，表現會得到同袍及上司之認同。不過，始終是「犯太歲」之年，如何順利也難免遇到壓力，多勞亦未必多得，勤力操練亦未必會有正選，自己要在心態上懂得調節，日子才會過得開心。另外，「本命年」情緒容易波動，落場比賽要時刻謹記克制，否則，很容易見「紅」。

陳肇麒●香港飛馬前鋒●牛●貴人扶持

‧1985年7月14日出生的「陳7」，新一年獲幾顆吉星拱照，對上年年尾一度傳出有退役打算的他而言，或許是嘗試向其他方面發展的最佳時機！「太陽」吉星代表男性貴人，適宜從事以男性顧客為主的行業；有機會大可到海外走轉，不難還有開拓海外市場之機會。「歲合」吉星就對從事靠人際關係、人脈之工作有利。另還有「天乙」這顆貴人星，總之「陳7」有怎樣的決定，都會有貴人相助。

費蘭度●傑志前鋒●虎●出入平安

‧1986年11月14日出生的費蘭度，與上一年比較，新一年的運勢明顯會順暢得多，吉星只得一顆「驛馬」，如果獲香港以外的球會垂青，難免會心思思。就算不是轉會，今年預計都要為「藍鳥」在「亞協盃」南征北討，期間必須注意一些「小意外」。受「喪門」和「地喪」兩顆凶星影響，費蘭度出門很大機會遇到寄失行李、航班延誤等阻滯，切記小心駛得萬年船！

辛祖●東方龍獅前鋒●兔●吉星高照

‧1987年3月10日出生的辛祖，過年前已獲得一紙「肥約」，由和富大埔轉投東方龍獅，新一年因為「刑太歲」的關係，難免會遇到暗湧，需要表現出比之前更大的耐性，宜少計較，凡事抱平常心。慶幸有「紅鸞」及「太陰」兩顆吉星「照住」，力足抗衡「刑太歲」之影響，今年一方面有貴人提攜，但同時要留意小人背後放箭，總之新一年心頭不宜太高，凡作決定前多加提防便可。不相信？講「堅」吖！

陳文輝●和富大埔中場●龍●喜遇良緣

‧1988年6月19日出生的「文輝」，因應鼠、龍、猴屬「三合生肖」，新一年會比之前順暢得多，若果能多與肖猴者結伴，運勢將可轉旺。由於有「三台」、「華蓋」和「國印」3顆吉星拱照，有望加薪續約或以更佳的條件轉會。不僅工作運，就連財運和感情運都比之前一年好轉。感情方面，「文輝」會遇到合眼緣的女性，千萬不要因為無謂的自尊，放棄主動，再次錯過美好良緣啦！不過，新一年亦有凶星「官符」，慎防惹上官非。

法比奧●佳聯元朗後衞●蛇●步步高升

‧1977年3月24日出生的Uncle法比奧，捱過去年因「沖太歲」而出現的種種阻滯和衝擊後，踏入鼠年，大體上會穩定許多。貴人星「月德」大駕光臨，逢凶化吉，人緣大幅提升，搞生意可望得到客戶大力支持；工作方面，有機會獲老闆睇起升職，或獲賦予更大權力。但有貴人相助都要自身努力，有機會便報讀更高級別的教練證書，自我增值。

查維斯●冠忠南區前鋒●馬●和氣生財

‧1990年2月18日出生的「大水牛」查維斯今年「沖太歲」，雖然運勢不一定差，但少不免會遇到變化。要注意的事，新一年「零吉星」，但凶星卻有「歲破」、「欄干」及「大耗」，如有投資計劃就要諗清諗楚，千萬不要因一時之氣或鹵莽而破財；同時要好好克制情緒，待人接物盡量低調，莫邀功、強出頭，以免得罪權貴、拖低運勢。

麥柏倫●香港隊主教練●羊●心想事成

‧1967年2月3日出生的Mixu，今年「害太歲」，在人際關係和健康方面難免會遇到衝擊，特別在工作上的衝擊更為明顯，本來簡單不過的一件事，都有可能搞出「大頭佛」，要費神去面對和處理。不過，好彩尚有「紫微」和「龍德」兩顆強勁的吉星拱照，就算遇上阻滯，最終都可圓滿解決，化險為夷。

馬希卡歷●愉園中場●猴●跳槽加薪

‧1992年3月5日出生的Mahir，經過「害太歲」的豬年後，踏入鼠年運勢會比較穩定，假如能有肖龍的朋友或拍檔相助，則可路路暢通。新一年，在吉星「祿勛」照耀下，有機會加薪續約，或獲其他球會開出更佳的條件力邀跳糟。但要留意吉星得一顆，但凶星則陣容鼎盛，「指背」、「白虎」、「飛廉」和「大煞」，Mahir要小心生活會遇到無理取鬧的女性，以及工作期間出現的損傷，另與同事和朋友間言談亦須留神，謹記少說話穩陣！

顏樂楓●理文中場●雞●桃花暢旺

‧1993年1月26日出生的「光頭」，踏入鼠年即「破太歲」，有「天喜」、「咸池」、「福星」、「天德」和「八座」等吉星拱照，但同時亦有「捲舌」和「羊刃」凶星入主。整體運勢不弱，但當中會遇到不少沙石，宜凡事忍讓和冷靜，納於言，敏於行。「光頭」還須特別注意工作上遇到的阻滯，不要因而影響情緒。「天喜」本身有喜事之意，如有結婚打算就行動；同時亦要留意不要對異性過分熱情，否則很容易出事（FunFun記得睇緊啲）！

胡恩晴●東網港超聯主播●狗●吉人天相

‧1994年2月19日出生的Kannas，踏入新一年只有「天解」一顆吉星，做事每每先苦後甜，與去年事事順利比較，有很大的差別。反而凶星就「齊全」很多，其中「天狗」和「吊客」即出門要事事小心，但如何謹慎也難免遇到寄失行李或航班延誤等阻滯；新一年亦不宜投資，繼續打住工先啦！總之Kannas姐在鼠年不要給自己太大壓力，工作上遇到甚麼困難，請隨便向「司徒大導」或「大頭」提出，一定撐妳喎！

安達●標準流浪後衞●豬●長做長有

‧1983年2日12日出生的安達，捱過了「本命年」後，新一年整體運勢會定許多，凡事樂觀面對，好運自然來。鼠年「文昌」吉星高照，肖豬的朋友都會頭腦靈活、思考、推理、決定各方面都可得心應手，安達不妨把握時機，考取更高的教練資格。但因沒有其吉星，新一年依然不利作任何投機活動。因凶星「病符」的關係，儘管工作多勞多得，都要注意休息和保養，方可長做長有。