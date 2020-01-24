年三十收好消息　港女乒隊攞到奧運入場券

香港女子乒乓球代表隊年三十晚（24日）於葡萄牙貢多馬（Gondomar）舉行的「國際乒聯2020東京奧運世界團體資格賽」傳來喜訊，16強總比數3比0力挫白羅斯晉身8強，同時成功趕上東京奧運尾班列車。李皓晴有望第3次出戰奧運，蘇慧音、吳穎嵐及朱成竹亦有機會首度登上奧運舞台。

東京奧運乒乓球男、女子團體賽各設16個名額，早前已有7隊獲得參賽權，其餘9個名額由世界團體資格賽誕生，今屆賽事晉級8強球隊將直接奪得奧運團體賽及兩個單打資格。由杜凱琹、李皓晴、蘇慧音、吳穎嵐及朱成竹組成的香港女子隊首圈輪空，直入16強大戰白俄斯。

今場港隊先派出杜凱琹夥拍李皓晴出戰雙打，這對世界第6組合與Daria Trigolos ／Nadezhda Bogdanova纏足5局險勝3比2（11比7、8比11、9比11、11比4、13比11）。第二場港隊由蘇慧音迎戰前世錦賽銅牌得主、41歲的Viktoria Pavlovich，這位21歲小將亦順利以3比1勝出。其後身經百戰的香港「一姐」杜凱琹同樣以3比1擊敗Nadezhda Bogdanova，為港隊奠定3比0勝局，繼混雙後，再得女團資格。