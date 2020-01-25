入波多過老孫＋莫拉　艾格斯再收熱刺

雖然今晚冇英超睇，但一樣見到英超球隊喎，英足盃第4圈爆發英超內訌，修咸頓主場對熱刺。睇牌面熱刺梗係高啲啦，但講狀態就係聖人遠勝，近8場修仔竟然6勝1和1負，打出近年最佳水準，都係要多得丹尼艾格斯。

呢名前利物浦射手，職業生涯一直受到傷患困擾，但今季佢終於真正迎來好運，本季於前線屢建奇功，目前已射入14個聯賽入球，難怪恩斯都叫曼聯買佢，亦有傳修夫基會選佢入英格蘭國家隊添。哈利卡尼受傷唔出得，摩連奴只能靠孫興民同盧卡斯莫拉打救熱刺，但計聯賽入球，佢2個嘅入波（孫興民6球、莫拉4球）加埋都唔夠艾格斯多，仲有今年元旦日對賽，修咸頓主場1:0擊敗熱刺，就係艾格斯一箭定江山，分分鐘今場又係佢表演時間。

直播表

周六2:00pm 澳職 中岸水手 Vs 布里斯班獅吼 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六4:30pm 澳職 墨爾本城 Vs 珀斯光輝 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六8:00pm 西甲 愛斯賓奴 Vs 畢爾包 Now 632

周六8:30pm U23亞盃 澳洲U23 Vs 烏茲別克U23 Now 671、Fox +；有線652、612台

周六8:45pm 英足盃 賓福特 Vs 李斯特城 體通天下 App

周六10:00pm 意甲 史帕爾 Vs 博洛尼亞 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周六10:30pm 德甲 法蘭克福 Vs RB萊比錫 Now 670、Fox +；有線651、611台

周六10:30pm 德甲 弗賴堡 Vs 柏達邦 Now 671、Fox +；有線652、612台

周六10:30pm 德甲 慕遜加柏 Vs 緬恩斯 Now 672、Fox +；有線653、613台

周六11:00pm 英足盃 修咸頓 Vs 熱刺 體通天下 App

周六11:00pm 英足盃 般尼 Vs 諾域治 體通天下 App

周六11:00pm 西甲 華倫西亞 Vs 巴塞隆拿 Now 632、611

周日0:30am 法甲 馬賽 Vs 昂熱 Now 714

周日1:00am 意甲 費倫天拿 Vs 熱拿亞 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日1:30am 英足盃 侯城 Vs 車路士 體通天下 App

周日1:30am 西甲 艾拉維斯 Vs 維拉利爾 Now 632

周日1:30am 德甲 拜仁慕尼黑 Vs 史浩克04 Now 670、Fox +；有線651、611台

周日3:00am 法甲 摩納哥 Vs 斯特拉斯堡 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日3:45am 意甲 拖連奴 Vs 阿特蘭大 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日4:00am 西甲 西維爾 Vs CF格蘭納達 Now 632