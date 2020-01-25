【難留拜仁】一個原因　古天奴下站阿仙奴

菲臘比古天故事峰迴路轉，邊個諗到呢位巴西球星，下一站可能去到阿仙奴？呢名曾於利物浦呼風喚雨嘅球星，以1.42億鎊轉會巴塞隆拿後就交上惡運，依家被借到拜仁慕尼黑都打唔起，本季尾後都幾繼續留隊。據《每日郵報》報道，若巴塞新帥同樣對古天奴冇興趣，因為1個原因，古天奴大有機會回歸英超，但踢嘅唔係利物浦，而係阿仙奴。

自850萬鎊轉投利物浦後，古天奴逐漸成為球隊最大球星，14年幾乎帶領紅軍首奪英超冠軍，到高普時代同樣受到重用，佢一招左路引球、然後扣回中路起腳勁有威力不時造成入球，被球迷稱為「古一招」。為追逐獎牌及滿足兒子夢想，古天奴18年1月天價轉投巴塞隆拿。

但古天奴去到新東家表現低迷淪為後備，到上年夏天被借到德甲拜仁慕尼黑1季。雖然至少取得6個入球，但據報古天奴未能打動拜仁高層，故到季尾回歸巴塞機會好大。巴塞新帥史坦恩若一樣對古天奴冇興趣，古天奴勢將再被外借。

《每日郵報》報道，古天奴本有可能被借到阿仙奴，原因係佢經理人祖拉基安，係死忠阿仙奴粉絲，於雲格時代甚至希望入股兵工廠，雖然最後冇成事，但不減佢對阿仙奴嘅熱愛。自雲格離隊後，祖拉基安同兵工廠關係愈見密切，佢同現時技術總監伊度勁老友，上年夏天更促成大衞雷斯轉會。到今年夏天，古天奴若繼續成無主孤魂，或重返英超調轉槍頭桶利物浦兩刀。