派完利是就狂操　張小倫要贏後生仔

「相比奧運，現在有更急的事情要先解決，就是要封多少錢的利是給隊友們！」去年拉埋天窗，今個農曆新年首次派利是的張小倫笑着說。2019年，香港男子花劍代表隊成績驕人，相距出戰東京奧運只有一步之遙，「小倫」的新年願望，除了「指定動作」——衝奧成功，對曾重傷幾乎掛劍的他來說「身體健康」也是必需的。圖/文：伍靖華

升格「人夫」要派利是，對張小倫來說已感到非常期待，更難得可以回港過新年，所以他對新年各項活動磨拳擦掌：「之前我也一直只做收利是的人，婚後第一次派利是，自己都其實好興奮，個個也說等我封利是。但最不同的還是能夠和家人一起過，上年只有我和家朗兩人在波蘭訓練，見到大家四出拜年更感孤獨，今年到我啦！」

「本來自己計劃結婚後放多點時間到家庭，沒料到這一刻，我還在為奧運奮鬥！」在張小倫的計劃裏，大概沒有預想過，他現在還以34歲之齡，代表香港上陣揮劍。2012年經歷了一次出名「手尾長」的腰椎盤突出，痛到下半身沒知覺，更萌生退役「掛劍」念頭，然而，捱過三個月的痛苦，奇迹「滿血復活」，一年後更頻頻造出突破成績，亞錦賽銅牌、世錦賽歷史性殺入8強、全運會男團第4，還有東亞運首面劍擊金牌，「有時候我覺得上天是有安排，只要我捱得過這一關，堅持到底機會就會是我的！」

香港男子花劍隊去年成績驕人，亞錦賽銅牌、東京奧運測試賽第6名，最近更在世界盃巴黎站打入4強，奧運排名一口氣攀升到第四位，反超亞洲宿敵韓國，連日本、中國都排在香港之後：「以前外出比賽，我們是魚腩部隊，任人魚肉，所以很多國家都會輕視我們，從來都沒想過會爬上世界第四；但現在我們隨時都能打敗他們，不敢再看輕港隊。」「小倫」帶着自信的笑容說着，他說新教練帶給他們很多新的打劍思維和信心，對於士氣正盛的港隊，要擊潰對手未必是最難的挑戰，反而是要給予自己更多信心：「去年過得好快、好奇妙，我們整隊大爆發，飛到不同地方不斷比賽，全部比賽成績都好好，要放棄好簡單，當你一鬆懈後面就會追趕上。」

在奧運前，花劍男團就只剩下月的埃及團體賽，排除萬難在眾強隊中突圍而出，這次不成功便成仁；這也是「小倫」給自己的一句話，面對後起之秀趕上甚至超越自己，要有更強的決心和毅力才可以。因此，儘管適逢農曆新年，張小倫只有2日假期，而他亦希望可以家人去個快閃旅行，哪怕只是簡單到處飲飲食食，但問到這是否已是最完美？「不是！如果可以有自己的小孩子，伴着他一起成長，和他四處遊歷，那就算最好！」似乎在「衝奧成功」、「身體健康」之後，大家還要祝福張小倫「早生貴子」呢！

出生日期：1985年7月18日

‧曾獲榮譽‧

2018年：曼谷亞洲錦標賽男子花劍個人賽金牌

2014年：仁川亞運男子花劍團體賽銅牌

2010年：廣州亞運男子花劍個人賽銀牌

2010年：廣州亞運男子花劍團體賽銅牌