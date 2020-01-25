【阿King】睇見夏蘭特　曼聯球迷錐心之痛

艾寧夏蘭特又為多蒙特入波，2場有5球進帳，每1球就好似摑曼聯一把。呢位挪威超新星喺今屆歐聯打出名堂後，一直盛傳曼聯計劃收購，特別係紅魔鬼主帥蘇斯克查當年執教莫迪，一手提拔夏蘭特，兩人有師徒關係，照計曼聯要簽入夏蘭特，優勢比其他球會大，但卻落入多蒙特之手，而且轉會費只係2000萬歐元，更加令曼聯球迷難以接受。

雖然話艾寧夏蘭特嘅爸爸效力曼城時期，曾經被前曼聯隊長堅尼踢到重傷，而令艾寧夏蘭特拒絕成魔，但呢個原因唔成立，畢竟係上代人嘅事，而且踢波有損傷，係好正常嘅事，身為職業球員一定明白。更何況就算有仇恨，都應該搵堅尼報仇，而非曼聯，艾寧夏蘭特絕非因為「父仇」而拒絕成魔。

講到尾，曼聯簽唔到艾寧夏蘭特，都係因為管理層眼光狹窄，有「大英超主義」，認為只有英格蘭球員或者喺英超搵食嘅球星，先至有級數，所以當年願意用近億鎊回購普巴，用7500萬買盧卡古，甚至用8500萬鎊收購中堅哈利馬古尼，偏偏唔肯出高價爭奪挪威人艾寧夏蘭特。

艾寧夏蘭特依家喺德甲踢到曉飛，但曼聯喺拉舒福特受傷下，冇人識入波，近2場英超都捧蛋，呢種強烈對比感覺，就好似明明揀中六合彩6個號碼，但卻冇去買，簡直有錐心之痛。

最令曼聯球迷人憤恨係呢種情況仍然繼續，曼聯日前拒絕用6800萬鎊收購士砵亭中場波基斯費南迪斯，只肯出5500萬鎊。

其實差價只係1300萬鎊，連買個最普通嘅球員都唔夠，但曼聯就係唔畀。如果波基斯費南迪斯最終轉投其他球會，好可能又成為另一個艾寧夏蘭特。

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