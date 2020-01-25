【東體爭議】曼聯唯一出路！請施蒙尼打防反

曼聯喺英超2連敗之後，打入前4位希望受到嚴重挫折，輿論都認為領隊蘇斯克查最多執埋今季就要執包袱。

咁啱西甲馬體會因為成績下滑，亦好可能炒教練施蒙尼，呢位阿根廷少帥屬於「防反大師」，以穩守突擊戰術聞名於世，呢種踢法正好適合現時已淪為「弱隊」嘅曼聯，請佢執教，可望成為絕配。

曼聯今季經常「劫富濟貧」，可以喺強隊身上搶到分，甚至贏波，但又頻頻失分畀弱隊，皆因曼聯對強隊，會專心踢「防反」穩守突擊，隊內中前球員速度快，可以發揮出呢種踢法最大威力。

相反，曼聯對弱隊，有空間組織攻勢，但由於缺乏創造型中場，結果攻力大減，因此，以紅魔鬼現時人腳最應該就係踢防守反擊。

施蒙尼9年前接手執教當時積弱多年嘅馬體會，就係用「防反」令球隊重生，更加打破巴塞皇馬壟斷局面，奪得西甲冠軍，亦有2次打入歐聯決賽。

最重要係施蒙尼嘅「防反」，並非以往摩連奴嘅「泊大巴」，而係由前場開始逼搶，屬於積極踢法。曼聯現時境況同當年馬體會相似，施蒙尼成「魔」之後，可以照版煮碗做過一次，或者佢就係曼聯尋覓已久嘅「魔鬼醫生」。

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