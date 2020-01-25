20年大爆發！利物浦有3大成功關鍵

屈指一數，交稿之時，已經是筆者踏入球圈教波與講波的第46個年頭。對我而言，這兩個角色都十分適合自己，自己亦相當享受這份工作。

正所謂「食得鹹魚抵得渴」，在這行打滾，收入不至於能令自己過上奢華的生活，甚至經常要於紅日工作，例如筆者過年期間依然要為德甲評述，但我對此並沒有太多怨言，個人認為更重要的是要安分守己，懂得滿足和感恩。

筆者講波多年，好少會死心塌地盲撐某一支球隊，自己更多將精力放在專研及學習好教練的教法，或者發掘新秀，希望以平實和客觀的態度，將球賽呈現給觀眾。

我相信只要能夠保持一個客觀的心態，甚至能夠對改善博彩運有幫助，就如筆者經常與兩位騎師好友莫雷拉和梁家俊踢波，但參與競馬博彩時，亦未必只會捧兩位的場。

足球方面，筆者早在季初的專欄中，已經屢次用肯定的語氣，預測利物浦今季會是奪得英超冠軍的大熱，甚至在9、10月份就已押注捧紅軍為英超大贏家，更慫恿好友跟注，可惜友人最終婉拒邀請，沒有辦法像我這樣可以印印腳，坐等分紅。

正如我以前所講，甚少有球隊能像利物浦一般，除球員一上到場就猶如在享受球賽，教練亦能知人善用，加上球會班主更懂得適時投資，紅軍於英超沉寂20多年，今季爆發捧盃已毫無懸念。身邊有不少同行依然過分保守，認為其他球隊還有機會，個人當然對這種講法有保留。

追德甲1哥RB萊比錫

説回今晚(25日)英足盃賽事，熱刺作為最終殺入溫布萊決賽的大熱分子，今次要作客聖馬利球場面對修咸頓，絕對是一場硬仗，但「寸王」摩連奴如果連今仗都沒辦法取勝，就認真「寸」唔起。

去到周日(26日)幾場焦點戲碼，曼城、車路士、曼聯和利物浦分途出擊，我相信這4支勁旅都能夠順利晉級。

至於今日(25日)大年初一，我就會負責評述法蘭克福對RB萊比錫，法蘭克福缺乏上季全攻型的銳氣，而RB萊比錫踢法四平八穩，穩坐榜首，作客頗有分頭，無論客勝或上盤都值得一敲。最後祝大家鼠年大順，身體健康。

金句：

我們當體育及娛樂的、應敬業樂業過年如過日

文：Peter 黃興桂