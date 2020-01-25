阿仙奴簽前曼城中堅　你未必識但來頭勁

英超阿仙奴今季條防線畀人鬧到爆，再加上近期出現兵荒危機，喺新帥阿迪達要求下，後防增兵今日出現突破性發展，效力緊巴甲法林明高嘅西班牙中堅柏保維拿，畀球迷影到佢已經喺「兵工廠」體育總監伊度陪同下，一齊飛抵倫敦，預計係嚟接受體測。一切順利的話，呢位前曼城球員好快就會正式成為阿仙奴一員落場，仲將會大大提升球隊防守力。

阿仙奴今季後防表現飄忽，其中德國球員梅斯達菲變咗計時炸彈，大衞雷斯上場被逐，嚟緊又要停賽，再加埋柏柏斯達夫普路斯同哥林張伯斯病嘅病、傷嘅傷，阿迪達想執靚條防線都有心無力。好彩，依家柏保維拿嚟到，呢位上年幫法林明高攞到巴甲同自由盃雙料冠軍嘅主力中堅，依家先得26歲，身高達到1米91，當打之齡兼夠晒件頭，應該可以穩定到阿仙奴條防線囉！

再介紹多少少呢個柏保維拿，成名之路都幾崎嶇。身為西班牙人嘅佢，本身係馬略卡青訓出身，2013年被賣去塔拉戈納踢西乙。2016年佢獲得賞識改投曼城，不過喺「藍月亮」期間從未為一隊上陣，反而連續幾季先後被借去包括基羅納、NAC及拉科魯尼亞等。直到舊年7月，佢轉戰巴甲加盟法林明高，竟然迅即奠定正選位置。僅只半年時間，柏保維拿就以正選中堅身份，先後幫法林明高贏到巴甲同自由盃。最搞笑係，以前踢曼城都未對戰過英超球隊嘅佢，上月反而喺世冠盃試過同利物浦交手，面對住包括穆罕默德沙拿同沙迪奧文尼等巨星之下，一樣交到貨。今次阿仙奴如果正式買到佢，應該唔會入錯貨啦！