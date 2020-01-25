重整旗鼓征澳門黑熊　香港東方搶鼠年首勝

正出戰東南亞職業籃球聯賽（ABL）的香港東方豬年收爐戰以一分憾負後，大軍重整旗鼓於今日年初二假澳門威尼斯人酒店再度出擊，作客大戰澳門黑熊，力爭鼠年首勝。

香港東方日前主場對聯盟「三哥」菲律賓火焰輸1分，失落3連勝，目前以3勝5負排第9位。菲律賓實力強勁，該戰東方大部分時間處於下風。球隊下半場發力，蕭鍵勳於最後5分鐘命中關鍵三分球連得5分，一口氣將比分領前至72比71，可惜東方未能保住勝局，兩連勝止步。

正如美籍控衞拉利羅斯所說，東方上半場入局較慢，加上攻守轉換速度不及對手，以致上半場失分太多。負責串連工作的拉利羅斯表示失望：「下場會更努力控制好比賽節奏，希望減少傳球失誤。」對越南西貢熱火勇戰受傷的陳兆榮上仗未有入選12人大軍名單，其左膝傷勢有待磁力共振報告確認，未能趕及對黑熊一戰復出。

陳兆榮未出得吳松峻頂上

取而代之的另一華人控衞吳松峻上仗獲得正選上場機會，上陣8分鐘交出2籃板、2助攻、1封阻，相信今場亦繼續獲得上陣機會。另外，休戰多時的中鋒胡卓斌亦在大軍名單內，成為荷利菲特及高士拿的重要替補。

對手澳門黑熊上仗在「澳門打吡戰」以2分不敵戰狼，連續兩戰僅負，戰績錄得5勝7負。黑熊的Anthony Tucker及Ryan Watkins相繼離隊後，由Mikhael McKinney擔起球隊的得分重任，今季他平均交出23.5分、7.5助攻。兩軍11月尾首次碰頭，該仗McKinney搶下26分、9籃板，協助黑熊擊敗東方，預料「藍軍」防守上會有針對性部署。

今日賽程

香港東方 Vs 澳門黑熊

時間：晚上6點

地點：澳門威尼斯人酒店