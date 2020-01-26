孫興民封英足盃入球王　熱刺又要重賽

熱刺有孫興民成英足盃入球之王都冇用，作客修咸頓於完場前被逼和，最終打成1:1又要重賽。熱刺今戰擺出強陣應戰，面對大勇修咸頓攻勢上佔上風，上半場曾經擺個波入網，但因老孫越位而被推翻。孫興民換邊後左腳抽靚波入網，成16年後英足盃入波最多球員，但熱刺始終臨香尾，又要打多場。

於哈利卡尼繼續缺陣下，領隊摩連奴繼續倚重孫興民及盧卡斯莫拉攻堅，熱刺大將迪利阿里演出唔曳，禁區外靚畀孫興民，但呢名南韓國腳左路勁射掠門而過。之後中場盧施素曾於中路射破對手大門，但因老孫越位在先，VAR推翻入球。跟手迪利阿里直線妙傳，盧卡斯莫拉壓入禁區一抽，又被門將用腳閂到多少柱邊出界。主隊上半場最佳機會，再一次來自王牌射手丹尼艾格斯，主隊開罰球到近柱，艾格斯壓過門將洛里斯、右腳第一時間一射，被坦根加飛身頭槌解圍。

換邊後修咸頓繼續主動喪攻熱刺，但客軍57分鐘開紀錄，盧施素於中場憑速度腳法連過5名主隊球員分波，拉美拿傳予左路空晒嘅孫興民，老孫望宣左腳抽個割草式地波入遠柱，熱刺領先1:0。但修咸頓今戰表現唔錯，全場射門同控球率都高過對手，最終87分鐘追平，修咸頓中路策動，丹尼艾格斯左路第一時間傳地波，保法爾18碼點勁射入網，雙方打成1:1平手需要重賽決勝。

自2016年1月，孫興民為熱刺首次於英足盃上陣後，老孫總共射入11球，另加7次助攻，令佢成為近4年英足盃入面，入球最多嘅球員；而佢18次為熱刺造成入球，亦排相關統計嘅第一位。