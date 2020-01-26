巴塞完敗美斯失靈　請史坦恩搵嚟搞

巴塞今輪西甲慘遭滑鐵盧，作客0:2完敗華倫西亞，今輪極可能將榜首位置拱手讓予皇馬。巴塞今戰可以用絕望嚟形容，若非達史特根上半場救出12碼、以及麥斯高美斯射中楣早已落後；換邊後呢名烏拉圭間接、直接造成2個入球，入得相當輕鬆，相反巴塞雖有美斯谷盡奶力但都冇乜威脅埋門，華倫今場贏2粒堅係贏得少。

蘇亞雷斯受傷，令美斯進攻責任更大，但去到華倫地頭巴塞上半場演出走樣，中前場推進呆板毫無靈氣，相反華倫憑主場之利踢得虎虎生威，達史特根救出麥斯高美斯12碼外，又神救加美路近射，上半場忙到爆。

但換邊後3分鐘，達史特根只能睇住個波入網。華倫左路發難，麥斯高美斯於遠柱狂抽省中佐迪艾巴反彈入網，華倫打開紀錄。美斯之後挺身而出多次策動及自己埋門，但都失諸交臂，77分鐘仲要輸多粒，烏姆迪迪於邊線被輕鬆挑過，麥斯高美斯於禁區內踩定個波，第3時間先射一樣搞掂，華倫贏2:0完場。

史坦恩代替華維迪領軍3仗，首場小勝FC格蘭納達，次仗僅勝低組別球隊伊維薩聯，到第3場對華倫更輸得無還擊之力，表現比華維迪時代更曳。巴塞肉酸輸波後21場得43分，只要皇馬今輪作客擊敗華拉度列，就可取代巴塞榜首位置。