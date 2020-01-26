10場入13粒　辮仔C朗怒爆拿玻里

過多個零星期，C朗就滿35歲。35歲對絕大部份足球員嚟講，已經剩番3成功力，但之前講過自己可以踢到40歲嘅C朗，依然狀態大勇，同全盛時期再得揮！上場意大利盃Ｃ朗先開紀錄，帶領祖記3:1贏波，原來呢球係佢近10場賽事嘅第13個入波！

最近轉形象紮咗細辮仔嘅C朗，踏入2020年4場賽事竟然入咗7球，當中包括對卡利亞里戴帽、對帕爾馬梅開二度，兩鬥羅馬亦有入波，堅係勒都勒唔住。今晚深夜C朗又帶領祖雲達斯出擊，於意甲作客勁敵拿玻里，唔知加度素有冇計，協助拿玻里頂住C朗呢？

直播表

周日3:00pm 澳職 西部聯 Vs 阿德萊德聯 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日7:00pm 西甲 馬德里體育會 Vs 雷加利斯 Now 632

周日7:30pm 意甲 國際米蘭 Vs 卡利亞里 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日8:30pm U23亞盃 南韓U23 Vs 沙特阿拉伯U23 Now 670、Fox +；有線651、611台

周日9:00pm 西甲 切爾達 Vs 伊巴 Now 632

周日10:00pm 意甲 帕爾馬 Vs 烏甸尼斯 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日10:00pm 意甲 森多利亞 Vs 薩斯索羅 有線662、602台

周日10:00pm 法甲 里昂 Vs 圖盧茲 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日10:30pm 德甲 雲達不來梅 Vs 賀芬咸 Now 672、Fox +；有線653、613台

周日11:00pm 西甲 基達菲 Vs 貝迪斯 Now 632

周一凌晨零時 法甲 南特 Vs 波爾多 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周一1:00am 意甲 羅馬 Vs 拉素 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周一1:00am 德甲 利華古遜 Vs 杜塞爾多夫 Now 670、Fox +；有線651、611台

周一1:30am 西甲 皇家蘇斯達 Vs 馬略卡 Now 632

周一3:45am 意甲 拿玻里 Vs 祖雲達斯 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周一4:00am 西甲 華拉度列 Vs 皇家馬德里 Now 632

周一4:00am 法甲 里爾 Vs 巴黎聖日耳門 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台