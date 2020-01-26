鼠年第一金！伍家朗奪泰國大師賽冠軍

香港羽毛球「一哥」伍家朗鼠年大勇，繼擊敗前世錦賽銀牌得主石宇奇後，周日（26日）於曼谷「泰國大師賽」以總比數2比1反勝亞運銅牌得主、日本的西本拳太，自2017年1月稱霸馬來西亞大師賽後再於世巡賽封王，打破長達3年錦標荒。

由於賽程緊密，加上世界「一哥」桃田賢斗因車禍受傷缺席今站賽事，世界頭十球手僅得第8至10位的石宇奇（中國）、伍家朗及常山幹太（日本）參賽。伍家朗為爭取奧運積分，一月份已經連續3個星期出戰大師賽，繼馬來西亞站後再次闖進四強。作為今站唯一的香港球手，伍家朗在晉級之路先後淘汰林丹、李詩澧及石宇奇，以一人之力擊退參賽的一半中國球手來到決賽。

距離冠軍只差一步，擋住面前的是世界排名低7位的日本25歲球手西本拳太。然而，伍家朗在二人的對賽紀錄佔著下風：6次碰頭僅得1勝，最近一次交手為去年9月的南韓公開賽，更被這位亞運會男子單打銅牌得主以總比數2比1反勝，慘遭「一輪遊」。今場二人再次鬥足三局才分勝負，西本拳太開段表現較佳，以21比16先取一局。第二局輪到伍家朗反擊，雖然西本一度追至8比9，但香港「一哥」順利以21比13拿下這局。決勝局二人一度打成9比9平手，愈戰愈勇的伍家朗未受考驗，以21比12勝出這局，總比數2比1贏得今年首項錦標。