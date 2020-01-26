【人物誌】新型巴爾幹重炮！有腳力+智力

周日(26日)凌晨意甲，阿特蘭大作客大炒拖連奴7:0，認真犀利，阿特蘭大中場伊利錫表現技驚四座，個人上演帽子戲法，包括一球喺半場位置快開罰球笠入，唔止腳力強勁，而且好機智，把握絕無僅有嘅「真空」時間起腳。

當時拖連奴有球員犯手球，被球證吹罰，罰球位置喺半場線附近，照計冇乜威脅，拖連奴球員不以為意，表現鬆懈，冇作出防守，加上拖連奴門將沙華托尼施利古較早時間帶波上前傳球，返回禁區後企得太出，伊利錫見機不可失，立即大腳快開罰球笠入。

拖連奴球員情神唔集中，固然係失波主因，但亦要伊利錫夠機智，同埋有膽識，先至可以創造呢個金球。

31歲嘅伊利錫係斯洛文尼亞國腳，已經喺意甲打滾10年，但由於一直只係效力細球會，包括巴勒莫、費倫天拿，因而唔多起眼。

直至伊利錫2017年加盟阿特蘭大後，球隊成績起飛，佢亦開始受注目，上季意甲入12球，協助球隊取得歐聯入場券。

伊利錫今季仲犀利，踢17場意甲已入13球，比上季全季仲多，成為今季意甲入波最多嘅中場，而阿特蘭大更爆冷打入歐聯16強。

講起意甲巴爾幹罰球專家，一定係前南斯拉夫國腳米嚇洛域，佢以重炮罰球聞名於世。伊利錫今次轟入長程炮，唔止有米嚇洛域嘅力量，而且仲係食腦好機智，將巴爾幹重炮「升呢」。

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