本田圭佑征戰第5個洲！下一站係巴甲

本田圭佑就嚟踢勻全世界職業聯賽嘞！巴西傳媒報道，呢位33歲前日本國腳，正同保地花高傾緊條件，可能亮相巴甲，本田日前出席自己間球會選材大會時，雖則話「仲唔清楚自己下一間踢邊隊」，但就直認「我知道經紀人嘅兄弟正同保地花高聯絡中」，證明呢單唔係吹水嘢。

去過荷蘭、俄羅斯、意大利、墨西哥同澳洲搵食嘅本田圭佑，目前除咗未效力過非洲球隊，世界幾個大洲都留低佢嘅足跡。早前佢再戰荷甲，投效維迪斯嘅旅程，僅僅維持47日就以協議解約告終。由於本田一直希望用OA（超齡球員）身份出戰東京奧運，搵一支有得踢、水準唔差、又有啲名氣嘅球隊，對佢嚟講非常重要，保地花高各方面條件都好適合，問題在於本田圭佑鍾意留喺歐洲多啲，就睇保地花高點氹掂佢嘞。

講開本田搞支新球隊，隊波叫「One Tokyo」，計畫今季起參加東京都第4級地區聯賽，呢支球隊最特別嘅地方，在於球迷有份參與管理，人人都有投票權。本田圭佑話佢呢個構思3、4年前已經醞釀，係想成立一間唔係由班主獨斷獨行嘅球會，希望球迷扮演主導角色。

由於構思嶄新，「One Tokyo」日前喺東京都調布市搞試腳選材大會，有超過500人慕名而來，通過文件履歷篩選咗大約90人出嚟，再經過進一步淘汰選出30人，就會正式成軍。

據稱，「One Tokyo」有團結一致，世界大同嘅含意，目前由一名兩個星期前本田圭佑喺Twitter認識嘅大學生奥山大負責營運。

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