ABL熊出沒！香港東方初二開年戰落敗

香港東方鼠年第一擊，周日（26日）於ABL東南亞職業籃球聯賽初二「開年戰」作客有漢尼拔助陣的澳門黑熊，結果東方儘管有拉利羅斯轟入25分及蕭鍵勳獨取17分，但黑熊下半場狂灑三分雨，香港東方終以80比97落敗。而受到肺炎疫情影響，東方籃球隊亦宣布，年初七（31日）舉行的ABL主場對新加坡騰飛之獅一戰，改為閉門作賽。

澳門黑熊賽前幾小時宣布，主力外援Walton-Edwards Brandon受傷，其位置由今季才離開東方的漢尼拔（Jasonn Hannibal）頂替，這位高大中鋒首戰登場即倒戈舊會，與荷利菲特鬥法。今場李琪回歸正選陣容，蕭鍵勳率先命中三分球，加上拉利羅斯的跳射，東方以5比0領先。二人其後連續兩次外圍發炮得手，協助東方一度領先10分。主隊憑美籍前鋒Kenneth Manigault剷入禁區搶得6分，瞬間打出11比0攻勢追至21平手，東方首節僅以27比25稍稍領先。其後荷利菲特再受個犯纏身問題影響，在第2節已有3犯在身的他，需回到後備席抖抖。主隊有機可乘下，命中率維持高企，漢尼拔及M.Mckinney（麥堅尼）連環得手，逐步將比數拉開，半場黑熊以47比42領先。

第3節雙方快上快落，荷利菲特重返球場聯手抗衡麥堅尼。蕭鍵勳及李琪的三分外投雖然中鵠，然而黑熊眾將手感火熱，而且保護籃板的功夫發揮不俗，令比數一度拉開10多分距離。近仗表現搶鏡的徐遠成落場頂替張文平，但球隊幾次進攻都無功而回，直至高士拿剷入籃底放入，才結束近3分鐘沒有進帳的局面，以56比69完成該節。

「危險人物」麥堅尼在第四節繼續神勇，外圍投射更是靈光，相反東方進攻端略嫌單調，高士拿硬闖也受到敵方內線極大阻力，而三分波亦欠缺手感，主隊的快迅移動及轉邊，也令客軍防守疲於奔命，在此消彼長下，東方落後至64比85。尾段「藍軍」依然沒有放棄，暫停調整後李琪兩度奮勇剷籃，但最終仍以80比97見負，東方繼11月尾以敗陣後，今季第2度向黑熊稱臣。