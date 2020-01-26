楊格首戰就有助攻！可惜國米唔生性

繼盧卡古之後，另一位轉投國際米蘭嘅曼聯球員艾舒利楊格亦都翻生，呢位34歲老將喺周日(26日)晚意甲，首次為國米披甲，就以正選身份上陣，佢不負所望，立即貢獻1次助攻。不過，國米被倒戈嘅尼恩高蘭射爆，只能主場同卡利亞里打和1:1。

由中資擁有嘅國際米蘭為慶祝趁農曆新年，今場特別着上印有球員中文名嘅球衣比賽，球衣號碼上仲有中文福字。

背部印有「揚」嘅艾舒利楊格上演處子戰，自然備受關注，國米今場踢352陣式，艾舒利楊格司職右中場，佢表現落力，喺右路助攻助守。

踢到29分鐘，艾舒利楊格右路傳中，由拿達路馬天尼斯頂入，佢啱啱加盟，就迅速同新隊友建立默契，的確抵讚。

艾舒利楊格仲有1次殺入禁區，可惜被對手阻擋，未能起腳射門，佢踢足全場，真係有心有力。

不過去到78分鐘，被國米外借去卡利亞里嘅尼恩高蘭，倒戈冇面畀，佢遠射省中國米守將，改變些少方向再中柱入網，為卡利亞里扳平。

國米之後仲有入波功臣拿達路馬天尼斯鬧球證被逐，連續3場聯賽打和1:1，嘥咗艾舒利楊格一番心機。

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