高比一生　影響全球幾代人

高比拜仁在直升機意外身亡，終年41歲，對整個NBA及籃球界都是巨大損失。20年比賽生涯中，高比拜仁獲得無數榮譽和紀錄，是一位跨世代巨星，影響着全球幾代人嘅成長。

高比於1996年選秀大會上被黃蜂選中，隨後交易到湖人，在洛杉磯湖人度過長達20年比賽生涯，由1996至2016，期間佢各穿上8號及24號球衣出戰10個球季。

高比生涯共贏過5枚冠軍指環，先在2000至2002與奧尼爾拍檔贏得3連冠，然後在2009及2010夥拍加素拿下2枚，這2屆都當選總決賽MVP，而在之前嘅2008，高比亦當選全季MVP。

高比20年生涯中18次入選全明星賽，當中2002、2007、2009、2011及4次當選全明星賽MVP；此外，高比共15次入選聯盟最佳陣容，當中11次為第1陣容，另有12次入選最佳防守陣容。

高比2度當選得分王，分別在2006及2007，場均為35.4分及31.6分，20年生涯共取得33,643分，排在歷史第4位。

國際賽方面，高比代表美國籃球隊在2008及2012奧運會上都贏得金牌。