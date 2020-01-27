【有片】高比情誼　占士聞噩耗錐心痛哭

高比拜仁意外去世嘅消息令全球哀痛，作為好友兼粉絲嘅勒邦占士更加感受最深，佢周日(26號)成功超越高比拜仁嘅NBA總得分紀錄，賽後獲高比喺twitter發文祝賀及鼓勵，估唔到呢個就係高比twitter最後一個貼文。據報勒邦占士同佢嘅湖人隊友，都係喺飛機上得悉高比遇難嘅噩耗，當飛機抵達後，電視台影到勒邦占士喊住落機，並攬住妻子放聲痛哭。

勒邦占士得分超越高比拜仁後，《ESPN》曾播放一段4分鐘影片，由勒邦占士講述高比拜仁對佢嘅影響，占士表示：「我細個參加一個籃球訓練營，高比嚟到同所有細路交流，我就係其中一個，我嘗試記晒佢講嘅說話，其中印象最深嘅係話『如果你想做偉大嘅事，或者成為其中一個偉大嘅人，你就一定要努力，努力係冇任何代替品』。」

占士又話第1次同高比見面，喺費城獲對方送贈一對唔啱Size嘅籃球鞋，但占士照樣將呢對較細碼嘅戰靴着上。2008年北京奧運，勒邦占士同高比拜仁以隊友身份為美國隊出賽，令占士願望成真：「能夠同高比做隊友係我嘅夢想，我仰慕咗高比咁多年，突然有機會同佢一齊練波，呢個故事實在係太離奇。」