【有片】傷心格林美　Alicia Keys歌聲送別

高比拜仁去世震驚全球，湖人主場斯台普斯中心外有大批球迷聚集悼念，而場館周一(27號)早上正舉行樂壇盛事格林美，整個音樂頒獎禮猶如變成高比拜仁的哀悼儀式。

格林美開場時，主辦單位「美國國家科學院錄音藝術與科學學院」CEO Harvey Mason Jr.帶領全場默哀，率先登場的女歌星Alicia Keys致辭表示：「我們現在感到無比傷感，我們永遠無法估計，竟然要用這種方式來展開這個典禮。在這個高比拜仁建立的家(斯台普斯中心)，我們只能站着心碎，高比拜仁和他的女兒，以及其他遇難者，永遠都會在我們心中。」Alicia Keys隨即與Boyz II 獻唱悼念高比拜仁，場面感人。

除了大會加插哀悼環節之外，一眾出席的紅星亦有在紅地氈上提及高比離世一事，其中歌手Nick Jonas的女星妻子Priyanka Chopra亦在指甲上油上「24 」號碼來哀悼！而有出席格林美的騷靈天王John Legend亦於社交網留言哀悼，表示對高比離世感哀傷及震驚：「在斯台普斯體育館裡，高比為我們所有人創造了許多回憶，準備為我們早逝的另一位傑出人物Nipsey Hussle致敬。有時生活是如此殘酷無意義。擁抱你的親人。我們想念你，高比。」而另一老牌男歌手Smokey Robinson亦形容難以置信。至於有份表演的DJ Khalid亦表示大受打擊並透露稍後的已故饒舌男歌手Nipsey Hussle悼念環節會增加向高比悼念部分。