【高比遇難】全球哀悼　奧當超心痛道別

高比拜仁突然離世，全球齊表哀悼，世界各地明星、名人，不論體壇、娛樂界或政界等都向「小飛俠」送上最後致意。高比昔日隊友、前湖人球星奧當於社交網發表超感人悼文，這位球星曾在2015年因濫藥一度陷於昏迷，一度「死過翻生」，期間一直獲高比拜仁照顧及支持，今次高比拜仁意外身亡，對奧當打擊極大。

現年40歲的奧當在IG貼上他與高比在湖人的合照，發表感人長文：「這張相只顯示出我們關係冰山一角，他在球場內外教曉我太多人生的東西......大家都知道我經歷過甚麼，高比離世對我的打擊，僅次於我兒子的夭折。雖然我們不是父子，他更像我的老師，我更似他的兄弟......我知這個噩耗，我甚知無法呼吸，我覺得就算直升機墜毀，他也應該能夠安全落地......我在等待傳媒出來說報導錯誤，上帝不能那麼早帶走我的兄弟！當我經歷昏迷那段時間，如果上帝說會帶走我的性命而放過高比，我會寧願結局是那樣！」

各界反應

●米高佐敦(NBA傳奇)：「言語不能形容我的感受和傷痛。我愛高比，他像我的弟弟，我們之前經常交談，我將一直想念那些對話。他是賽場最出色球員之一、他是一名無與倫比的父親。」

●C朗拿度(足球巨星)：「高比是真正的傳奇，是無數人的榜樣，我衷心向今次遇難者的家人及朋友致哀。」

●里奧勒度狄卡比奧(荷里活巨星)：「高比拜仁比生命更加強大，他是個傳奇......洛杉磯永遠不再一樣。」

●特朗普(美國總統)：「高比拜仁，籃球史上最偉大球員之一，他的人生只是剛開始，他很愛他的家庭、對未來充滿熱誠。漂亮女兒Gianna的去世，更令這個時刻更加傷痛......」