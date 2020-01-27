強忍悲痛！NBA雙星另類方式致敬

高比拜仁不幸遇空難離逝，NBA球圈集體哀悼，獨行俠老闆古班立即宣布該隊24號球衣將會收起，球隊不會有人着24號，以對高比的最後敬意；而有球員及球迷呼籲NBA聯盟退役高比拜仁的24號球衣，同時騎士名將湯臣亦呼籲聯盟應該退役8號及24號球衣。

高比罹難，不但震驚NBA壇，甚至整個體壇都難以接受，但NBA周一賽事仍然繼續，各隊在賽前都進行了默哀儀式，鷹隊球員楊格特別改穿了8號球衣登場，以緬懷高比；而他與太陽的布克分別出手24次向這位一代傳奇作最後致敬，但最巧合的是他們所得的分數加起來為81分(高比生涯的最高得分)。

鷹隊的楊格全場24投13中攻入45分，助球隊以152比133大勝巫師，而太陽的布克比賽時仍然情緒激動，默哀後熱淚盈眶，他全場24投11中得36分，但可惜未能帶領球隊獲勝，太陽以109比114落敗。

今日戰果（前者主場）

金塊 117:110 火箭

馬刺 106:110 速龍

鷹隊 152:133 巫師

灰熊 114:109 太陽

塘鵝 123:108 塞爾特人

紐約人 110:97 籃網

魔術 97:112 快艇

拓荒者 139:129 溜馬

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