【特稿】黑曼巴精神不死　高比10大金句

高比拜仁對NBA球壇影響深遠,他的影響力甚至覆蓋全球,從他在球場上的技術、動作,甚至到場外的人生態度都對不同年齡層的人士有所啟發。這位NBA傳奇離逝,球迷傷痛,只能從悲哀中向他說句「一路好走」!他曾經說過的經典金句,球迷又甚會忘記,更是給世人的寶貴禮物!謝謝你,Kobe!

以下是精選了的高比金句:

奉獻就能夢想成真

(Dedication sees dreams come true)

我不能與懶惰的人交流,我們沒有相同的語言。我不會明白他們、也不想去明白他們。

(I can’t relate to lazy people. We don’t speak the same language. I don’t understand you. I don’t want to understand you.)

為贏波我願意付出一切,無論是坐後備席揮毛巾打氣、為隊友遞水、或者射入絕殺的入球。

(“I'll do whatever it takes to win games, whether it’s sitting on a bench waving a towel, handing a cup of water to a teammate, or hitting the game-winning shot.”)

如果你害怕失敗,那你就註定會失敗。

(“If you’re afraid to fail, then you’re probably going to fail.”)

我不想做下一個米高佐敦,我只希望做高比拜仁

(I don’t want to be the next Michael Jordan, I only want to be Kobe Bryant.)

所有負能量,都是提升我挑戰的機會。

(Everything negative pressure, challenges is all an opportunity for me to rise)

我能接受失敗,但絕不接受放棄。

(I can accept failure,but I can't accept giving up)

我最大的敵人就是自己

(My biggest enemy is youreself)

在我腦海裡,不能有失敗,我會對自己說:「如果你是失敗者,我相信這是最差,比死還要差。」

(My brain, it cannot process failure. It will not process failure. Because if I have to sit there and face myself and tell myself, 'You're a failure,' I think that is a worse, that is almost worse than death.)

你放棄的那一刻,就是成就別人的勝利

( The moment you give up, is the moment you let someone else win)